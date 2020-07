Gesundheitsakademie könnte im September starten

Politik Wie die Pläne für die neue Ellwanger Einrichtung aussehen und was diese leisten soll.

Aalen. Den Nachwuchs ausbilden, Fachkräfte weiterbilden, neue Berufsbilder in der Region verankern. Um all das geht es bei der Gesundheitsakademie Ostalb. „Wir können heute sagen, wir können im September damit starten“, so Landrat Klaus Pavel bei der Sitzung des Verwaltungsrates der Kliniken Ostalb und des Betriebsausschusses Klinikimmobilien.

Das ist die Grundlage: Der Ostalbkreis kooperiert bei der neuen Gesundheitsakademie mit den SRH-Kliniken/SRH Hochschule für Gesundheit, der SRH Fernhochschule Riedlingen und der SRH Mobile University. „Das ist gewaltig, weil dadurch in Ellwangen Präsenzstudienplätze geschaffen