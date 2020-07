Längere Betreuung geplant

Schule Der Wasseralfinger Ortschaftsrat beriet, wie Ganztagesbetreuung an der Weitbrechtschule klappen kann.

Aalen-Wasseralfingen. Die Einführung von Ganztagesbetreuung auch an der Wasseralfinger Weitbrechtschule bezeichnet Ortsvorsteherin Andrea Hatam als „eine wichtige Sache“. Die Ortschaftsräte haben am Dienstagabend beraten, wie Ganztagesbetreuung an der Weitbrechtschule umgesetzt werden kann. Die größte Herausforderung ist laut Hatam die Essensversorgung.

Als Expertin der Stadtverwaltung war auch Ute Horn vom Amt für Soziales, Jugend und Familie vor Ort. „Es ist eine wichtige Einrichtung“, sagt sie. Die Weitbrechtschule habe bereits einen Antrag für die Ganztagesbetreuung gestellt, die Genehmigung