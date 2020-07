PH-Kunst geht auf „Distanz“

Bildung Abschlussarbeiten Kunststudierender der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd gibt’s nur Online zu sehen. Vernissage an diesem Donnerstag auf Youtube.

Schwäbisch Gmünd

Der Titel ist Programm: „Auf Distanz“ heißt die neue Präsentation Kunststudierender der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd. Sie zeigen ihren künstlerischen Abschluss – als Live-Stream auf Youtube. Die Vernissage ist an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr.

Das Besondere an der Ausstellung: niemand hat die Bilder vorab in Zusammenhang gesehen, auch Kunstprofessor Dr. Klaus Ripper lässt sich überraschen, was Sophie Danner, Helen Gramlich, Stefanie Heuseck, Karloina Kessler, Friederike Rothaupt und Erina Salijaj präsentieren werden.

An der PH geht auch für das Fach Kunst ein besonderes Semester