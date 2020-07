Das große Kreisfeuerwehrfest ist nur verschoben

Brandbekämpfung So wird auch die Feier zum 100. Geburtstag der Westhausener Wehr nachgeholt.

Westhausen. Kein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hätte sich jemals vorstellen können, dass das diesjährige große Jubiläum der Westhausener Wehr abgesagt werden muss. Von diesem Mittwoch an bis Sonntag hätten rund 3000 Feuerwehrleute aus dem ganzen Ostalbkreis mit den Westhausener Kameraden ihr 100-jähriges Jubiläum samtgroßem Programm gefeiert.

Etwas wehmütig blickt Pressewart Joachim Hoffman mit den Kommandanten Raimund Bees und Tobias Scheu auf das, was hätte sein können. Zwei Jahre Vorbereitungszeit waren jedoch nicht vergebens. In ziemlich genau einem Jahr wollen die Floriansjünger nachholen, was Corona im Moment verhindert