Neuer Kirchengemeinderat hat Arbeit aufgenommen

Rosenberg-Hohenberg. In diesen Tagen hat sich der neu gewählte Kirchengemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus in Hohenberg zum ersten Mal getroffen und seine Arbeit aufgenommen. Pfarrer Martin Danner verpflichtete das neue Gremium und gab einen Ausblick auf die Aufgaben, die in nächster Zeit anstehen. Das jetzige Leitungsteam besteht neben Pfarrer Danner aus der gewählten Vorsitzenden Claudia Schneider, ihrem Stellvertreter Paul Mittnacht und der Schriftführerin Marianne May.

Der neue, deutlich verjüngte Kirchengemeinderat wird besonders in der priesterlosen Zeit gefordert sein. Bekanntlich wird Pfarrer Danner am 4. Oktober