Ein Pumptrack für Oberkochen?

Oberkochen

Rappeldicht – aber mit gebührendem Corona-Abstand – war der Sitzungssaal im Rathaus, als Carsten Marianek und Fabian Wendelberger im Namen ihrer zahlreich erschienenen Mitstreiter ihr Projekt vorstellten: Sie wollen eine Pumptrack- und Dirtanlage bauen.

Direkt am Gutenbach in der Katzenbachstraße, dort, wo sich der Bolzplatz befindet, soll die Anlage entstehen. Begründung der ausgewählten Lage: nicht direkt im Wohngebiet, keine Lärmbelästigung, viel freie Fläche vorhanden, öffentlich einsehbar und „alles an einem Platz“ mit Tischtennis, Fußball und Fahrrad. Das Fußballfeld wolle man weiter nach vorne