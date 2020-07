Chefarzt der Anästhesie geht in Ruhestand

Aalen. Nach fast 24-jähriger Tätigkeit am Ostalb-Klinikum Aalen ist der Chefarzt der Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin Prof. Dr. Achim Thiel zur Jahresmitte in den Ruhestand verabschiedet worden. Wie die Kliniken Ostalb mitteilen, sei eine große Feierstunde geplant gewesen, die sich aber in diesen Corona-Zeiten nicht umsetzen ließ.

Der Vorstand der Kliniken Ostalb hat Prof. Dr. Achim Thiel daher in kleiner Runde verabschiedet. Seit 1996 war Thiel in der Anästhesie im Ostalb-Klinikum tätig. In den Jahren nach seinem Eintritt 1996 wurden Unterstützung der damaligen Betriebsleitung neue Narkosegeräte angeschafft und die technische