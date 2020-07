„Doina“ neu im Aalener Kubus

Aalen

Der Kubus, das Einkaufscenter am Marktplatz, weist auf Events, Aktionen und Sonderverkäufe hin, die im Zuge der ACA-Aktion „Verliebt in Aalen“ von Juli bis September im Kubus stattfinden. Zudem gibt es eine weitere Geschäftseröffnung: Am 25. Juli wird „Doina“ im Erdgeschoss des Kubus eröffnen. Jürgen Schenn, der bereits in Augsburg, Senden, Heidenheim, Crailsheim und Heilbronn Geschäfte mit rumänischen Spezialitäten betreibt, freut sich auf den sechsten Standort in Aalen.

„Die Situation im Kubus ist perfekt für uns. Wir sind sicher, dass unser Angebot zur Attraktivität des Centers und auch generell