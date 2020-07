Junge Schreibtalente gesucht!

Aalen. An die Stifte, fertig, los! Das KWA Albstift lobt zum sechsten Mal den Jugendliteraturwettbewerb mit Unterstützung des Fördervereins aus. Bis zum 31. Oktober können junge Talente zum Thema „Und plötzlich war alles anders“ ihre Beiträge zu Papier bringen und einsenden. Was sich hinter dem diesjährigen Thema verbirgt, wer mitmachen darf und was es zu gewinnen gibt, erläutert KWA Stiftsdirektorin Andrea Wurm im Gespräch mit Redakteurin Andrea Trajanoska: