Kurzurlaub am Aalener Stadtstrand

Freizeit Am Freitag, 24. Juli, eröffnet der große Stadtstrand auf dem Kinoparkplatz vor der „Lola“. Was geboten ist.

Aalen. In lauen Sommerabenden die Füße in den Sand stecken und im Liegestuhl mit einem leckeren Cocktail in der Hand den Tag ausklingen lassen: So einen Kurzurlaub aus dem Alltag bietet ab Freitag, 24. Juli, der Aalener Stadtstrand auf dem Kinoparkplatz vor der „Lola“.

Initiator und Organisator Daniel Schwarzkopf fiebert gemeinsam mit seinem Lola-Team hin auf die Eröffnung des großen Aalener Stadtstrands am 24. Juli ab 17 Uhr. Danach und „mindestens bis Ende August“ ist die chillige Strand-Lounge bei schönem Wetter immer donnerstags bis sonntags geöffnet. „Der Beach ist an heißen Sommerabenden das Pendant