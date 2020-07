Nach Stromschlag: Verlegung des Skaterparks gefordert

Aalen

Bestürzt war ein 48-jähriger Aalener, als er am Mittwoch von dem Unglück erfuhr. Am Vormittag war eine 16-Jährige in der Nähe des Skaterparks an der Hochbrücke gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist sie auf den Container eines Güterzugs geklettert, der auf den Gleisen am Skaterpark abgestellt war, und erlitt einen Stromschlag aus der Oberleitung.

Der 48-Jährige, der anonym bleiben möchte, erinnert sich an einen ähnlichen Fall im September 2019. Ein 16-Jähriger war an selber Stelle auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert und erhielt ebenfalls einen Stromschlag. Er überlebte, erlitt aber laut Polizeibericht