Salzkuchen, Einsamkeit und ein Tipi

Ohmenheim/ Montfaucon-en-Velay. Immer wieder berichtet Hans Joas den SchwäPo-Leserinnen und -Lesern von seiner Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Dabei kommt er gut voran und liegt voll in seinem Zeitplan. Nach seinem Etappenziel geht es dann in 31 wohl sehr einsamen Tagesetappen durch Südfrankreich Richtung Pyrenäen.

„Ich bin zwischenzeitlich trotz großer Hitze gut voran gekommen. Heute übernachte ich in Montfaucon-en-Velay in der Region Auvergne“, schrieb Joas zuletzt. „An meinem vorletzten Tag in der Schweiz habe ich mir ein kleines Kulturprogramm gegönnt und war im olympischen Museum in Lausanne, dann bin ich