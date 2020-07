Durch Hüttlingen bald mit Tempo 40

Hüttlingen

Schon in wenigen Wochen wird in der Hüttlinger Ortsdurchfahrt Tempo 40 gelten. Mit Ausnahme von zwei Zipfeln in Richtung Wasseralfingen und in Richtung Abtsgmünd. „Anfang Mitte August werden die Schilder aufgestellt“, kündigte Hauptamtsleiter Franz Vaas in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend an.

Tempo 40 gilt dann rund um die Uhr. Die seitherige Tempo-30-Beschränkung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens wird aufgehoben.

Vaas erklärte, dass die Idee dazu bei der Ausarbeitung des Lärmaktionsplans der Gemeinde entstanden sei. Beantragt worden sei Tempo 40 im Prinzip von den Ortsschildern