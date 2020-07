Was Technik-Schüler umtreibt

Bildung Schülerinnen und Schüler der Technischen Schule Aalen richten ihre Fragen und Anliegen an den CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack. Was diskutiert wurde.

Aalen

Ihr habt viele, viele Fragen eingereicht“, sagt Jörg Deuber, stellvertretender Leiter der Technischen Schule Aalen, zu seinen Schülerinnen und Schülern. Fragen, die die Schüler in einer Diskussionsrunde am Freitagmorgen in der Schulaula an den Landtagsabgeordneten Winfried Mack (CDU) richten. Mack steht den Schülern unter anderem zu den Themen Digitalisierung, Corona und Lehrplänen Rede und Antwort. „Mich interessiert, was euch interessiert“, sagt Mack. Eine Auswahl der Fragen und Antworten:

Warum hat der Religionsunterricht so einen hohen Status?

„Ich glaube nicht, dass das veraltet ist“, sagt Mack.