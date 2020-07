Die „Oma“ besucht Manfred Rommel

Beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull entstand auf dem Bartholomäer Segelfluggelände bei der Fliegergruppe Heubach die Idee: Ein Low Approach mit der ASK 21 (unserer „Oma“) im Schlepp auf dem Manfred Rommel Airport in Stuttgart. Wie so oft, ließen sich die Faktoren Zeit und die Verfügbarkeit der entsprechenden Piloten schwer in Einklang bringen und bevor man sich versah, wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen und die Chance war vertan.

Zehn Jahre später stellte nun die Corona-Pandemie unser Leben auf den Kopf. Nachdem die ersten Lockerungen beschlossen und wieder eingeschränkter Flugbetrieb möglich war, war sie wieder