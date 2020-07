Liebäugeln mit einer Medaille

Über Monate hinweg liefen die Diskussionen. Klar war von Beginn: Eine ganz normale Bundesliga-Saison der Kunstturner würde es 2020 nicht geben. Zu eng wird der Terminkalender in der zweiten Jahreshälfte, als dass die Deutsche Turnliga genügend Wochenenden gefunden hätte. Und so startet eine modifizierte Liga am 3. Oktober. Der TV Wetzgau bestreitet lediglich einen Heimkampf: am 17. Oktober gegen Singen.

Paul Schneider, Cheftrainer des TVW und Koordinator der Wettkämpfe in Gmünd, war bei den Unterredungen oftmals dabei. Und auch ihm fiel, wie im Prinzip auch allen anderen, ein Stein vom Herzen, als entschieden wurde, dass es 2020 keinen