Stadtverband spendet für Abbiategrasso

Ellwangen. „In Ellwangens Partnerstadt Abbiategrasso ist nach der verheerenden Corona-Welle ein Stück Normalität zurückgekehrt. Shops, Restaurants und öffentliche Einrichtungen haben wieder geöffnet, die Schulen werden erst nach den großen Ferien wieder für den Unterricht geöffnet. Nach wie vor gelten in der Stadt, in der 42 Menschen an dem Virus gestorben sind, strenge Auflagen. Öffentliche Veranstaltungen finden nach wie vor nicht statt.“ Das teilt Stadtsprecher Dr. Anselm Grupp in einem Schreiben mit.

Zum ersten Mal nach Ausbruch der Pandemie waren demnach wieder der Partnerschaftsbeauftragte und Träger der Ellwanger