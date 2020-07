In Kunst verpackter „Staub der Hoffnung“

Schon die Bildtitel beflügeln die Fantasie: „Blumen von Trümmern“, „Staub der Hoffnung“ oder „Ich möchte atmen“. Es geht um Bilder und Skulpturen der aus Syrien stammenden Künstlerin Toulin Balabakee. Ihre Werke sind jetzt im Landratsamt in Schwäbisch Gmünd zu sehen.

Toulin Balabakee, 2016 mit ihrem Mann aus dem Kriegsgebiet geflohen, drückt in den Arbeiten aus, was sie erlebt hat, was sie empfindet und was sie sich für die Zukunft wünscht. Die Arbeiten zum Thema „Staub der Hoffnung“ passen in die Ausstellungsreihe des Landratsamts „Global Citizens – Kunst ohne Grenzen“.