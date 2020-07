Skaterpark: Verlegung 2018 schon geplant

Aalen. Seit Anfang 2011 gibt es den Skaterpark unter der Hochbrücke in Aalen. Jüngst kam es in seiner Nähe auf den Bahngleisen zu zwei tragischen Unfällen. Eine 16-Jährige starb am Mittwoch, als sie auf den Container eines dort abgestellten Güterzugs kletterte und von einem Stromschlag getroffen wurde. Ein 16-Jähriger erlitt nach einem Stromschlag im September 2019 schwere Verbrennungen. Auch er war zunächst auf dem Skaterplatz unterwegs gewesen und dann auf einen abgestellten Güterzug geklettert.

Weitere ähnliche Unfälle seit der Skaterpark 2011 an den Bahngleisen unter der Hochbrücke eröffnet worden ist, sind weder bei der Stadtverwaltung