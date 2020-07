Vor Kurzem starb der in Schwäbisch Gmünd geborene Musiker Bernd Weber, nach Jahrzehnten langer, schwerer Krankheit. Bernd war ein musikalisches Talent. In jungen Jahren nahm er Gitarrenunterricht, später Klavierunterricht bei Dieter Worm, einem Lehrer des Scheffold-Gymnasiums. Das Schlagzeugspiel brachte er sich selbst bei. Seine ersten ernsthaften musikalischen Gehversuche unternahm er zusammen mit Bernd Stütz, Roland und Uwe Werner in der Band „Troilus“. Er spielte damals Gitarre, Roland Keyboards, Uwe Schlagzeug & Bernd Bass. 1973 holten ihn die Jungs von „Erna Schmidt“ bis sich die Band Ende 1974 endgültig