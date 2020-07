Gesenkte Mehrwertsteuer - bemerken Sie die neuen Preise?

Hat sich etwas am Konsumverhalten der Kunden geändert?

Aalen. Zum 1. Juli wurde die Mehrwertsteuer wegen der Corona-Pandemie von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Viele Einzelhändler werben mit günstigeren Preisen. Manche ziehen die Prozente ab, andere Geschäfte packen die Steuersenkung in andere Vorteile für den Kunden. Spüren die Menschen aus Aalen und Umgebung das an ihren Geldbeuteln? Kaufen sie anders ein als vor der Steuersenkung? Die Schwäbische Post fragte Passanten in der Innenstadt, inwiefern diese Senkung sie betrifft und ob sie deshalb anders konsumieren.