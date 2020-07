Vorstellen, bewerben und einsteigen

Berufseinstieg Eine Bewerberwerkstatt in den Sommerferien hilft Schülerinnen und Schülern beim Berufseinstieg.

Aalen. Die Agentur für Arbeit Aalen bietet in Kooperation mit dem bfz Aalen in den Sommerferien allen interessierten Schülerinnen und Schülern folgende Informationsveranstaltungen / Workshops an. Diese Themenbereiche werden angeboten:

Vorstellungsgespräche: Dienstag, 4. August von 9 bis 11.30 Uhr, Dozenten: Heidi Haffter und Ulrike Gansser.

Bewerbungsschreiben: Donnerstag, 6. August, von 9 bis 11.30 Uhr, Dozenten: Jenny Schebesta und Katharina Stötter.

Einstellungstest: Dienstag, 11. August von 9 bis 11.30 Uhr Dozenten: Andrea Horn-Straub und Jenny Schebesta

Die Workshops finden in den Räumen des bfz in der Ulmer Straße 107 in Aalen