Aalener Kunden profitieren vom Steuerrabatt

Kaufen Die niedrigere Mehrwertsteuer soll Kunden zum Kaufen animieren und die Wirtschaft ankurbeln. In Aalen geht diese Rechnung nicht auf.

Kaufen, kaufen, kaufen und dabei möglichst günstige Schnäppchen machen. Die Bundesregierung lockt mit Rabatten, drei Prozent auf alles. 16 anstatt 19 Prozent Mehrwertsteuer sollen nun bis Ende des Jahres auf alle Produkte gerechnet werden. Das soll zum Kaufen animieren und die Wirtschaft wieder nach vorne bringen, die gebeutelt ist von der Coronapandemie und deren Konsequenzen. Kaufen sollen die Kunden, nur nicht ganz so tief sollen sie in die Tasche greifen müssen. Drei Prozent machen beim Bäcker vielleicht nicht ganz so viel aus, bei größeren Anschaffungen schlagen drei Prozent ganz schön zu Buche.