Moderner Dichterwettstreit im Stadtgarten

Kultur Was die Gäste beim „Rieser Poetry Slam“ in Bopfingen am 29. August erwartet. Vorverkauf startet.

Bopfingen. Eine Premiere in Bopfingen: Am Samstag, 29. August, gastiert der „Rieser Poetry Slam“ zum ersten Mal in Bopfingen. In Nördlingen bereits etabliert und gut besucht, gibt nun der literarische Wettbewerb sein Debüt unter freien Himmel im Stadtgarten.

Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit der unterhaltsamen Art, bei dem Autoren mit selbst verfassten Texten auf der Bühne gegeneinander antreten. Ob Lyrik, Prosa, Rap, Comedy, Kabarett oder Spoken Word – vom Blatt gelesen, mit vollem Körpereinsatz oder frei rezitiert – am Ende stimmt das Publikum mit seinem Applaus ab, wer die Auszeichnung „Künstler