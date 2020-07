Mehr Wohnraum im Ortskern schaffen

Bürgerinfo In Jagstzell wird das Projekt „Wohnen an der Jagstaue“ vorgestellt. Was alles geplant ist.

Jagstzell. Das Bauprojekt „Wohnen an der Jagstaue“ gilt als Meilenstein für die innerörtliche Weiterentwicklung in Jagstzell. Entlang der Bahn sollen auf einer Länge von einem halben Kilometer rund 35 Wohneinheiten entstehen. Die Erschließungsplanung für dieses Gebiet wurde nun im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung präsentiert.

Das Interesse an dem Thema war groß. Rund 80 interessierte Bürger fanden sich in der Gemeindehalle ein, die Fragen an die Gemeindeverwaltung stellen und Wünsche äußern konnten. Die Gemeinde hat das Areal an der Jagstaue bereits im Jahre 2014 von der Bahn erworben. Die Firma Kommunalentwicklung