Elsers visionäre Exklusivität

Es ist was los in Heidenheim, die Veranstaltungskultur lebt auf nach der Corona-Auszeit. Die Opernfestspiele laden zu „Klappstuhlkonzerten“ ein. An den Abenden an einem Wochenende sechs Mal Mozarts Kleine Nachtmusik und andere Orchester-Schmankerl mit der Cappella Aquileia, Leitung Marcus Bosch. Und ebenfalls sechs Mal gespielt am Samstag und Sonntag: die Pop-up Oper „Nau bens hald i“ von Hendrik Rupp (Libretto) und Sebastian Schwab (Musik).

Premiere auf dem Kleinen Schlossplatz in Heidenheim: Gut 200 Menschen stehen und sitzen um 11 Uhr, die Glocken schlagen die Stunde, auf dem Platz ein langer Trommelwirbel, dann zieht