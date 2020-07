Corona hinterlässt vorerst Minus

Aalen. Auch das Zentrum für Altersmedizin am Ostalb-Klinikum ist wegen Corona in „gewisse Turbulenzen“ geraten. So umschrieb Chefärztin Iris Hesselbach die aktuelle Lage der GmbH im Landratsamt bei der Sitzung des Verwaltungsrates der Kliniken Ostalb und des Betriebsausschusses Klinikimmobilien. Der Betrieb wurde auch wegen der Pandemie runtergefahren. Und so fehlt Geld. „Man kann sehen: Wir sind systemrelevant, aber nicht krisensicher“, sagt Hesselbach dazu. Ein Minus von 75 000 Euro im April und Mai verzeichnet die Einrichtung. Ein Betrieb, der 2019 noch schwarze Zahlen schrieb, bei einer durchschnittlichen