Wandern bis die Socken qualmen

Sport 68 Kilometer in 24 Stunden. Wie sich unerschrockene Albvereinler auf den Weg von Donauwörth nach Lauchheim machen.

Lauchheim

Wenn die Sonne über dem Ohrengipfel aufsteigt, dann ist die Nacht bezwungen und die Heimat liegt nicht mehr fern.

„Schlaflos unterwegs auf der Schwäbischen Alb“ hieß es am vergangenen Wochenende für 20 unerschrockene Albvereinler mit ihren drei Wanderführern. Es war die Ortsgruppe Lauchheim, die am Samstag in Donauwörth startete und sich zweimal rund um die Uhr auf dem Alb-Nordrand-Weg (HW 1) zurück nach Hause machte.

Die SchwäPo trifft die Gruppe morgens bei ihrer Abfahrt am Bahnhof in Lauchheim. Alle sind noch gut gelaunt, obgleich nach ihrer Zugfahrt ein wahrer Marschmarathon vor ihnen liegen wird. Schließlich