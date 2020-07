Schwäbisches vom Dach des Rathauses

Konzerte „Tante Beete Blumenstrauß“ am Mittwoch und am Samstag als Sondergast „Herr Diebold ond Kollega“.

Aalen. Sollte sich der Sommer zurückmelden und es am Mittwoch nicht regnen, dann kommen Marktbesucher in dieser Woche in den Genuss von zwei Konzerten: am Mittwoch, 22. Juli, spielt „Tante Beete Blumenstrauß“ und am Samstag, 25. Juli, als Sondergast „Herr Diebold ond Kollega“. Ein musikalisch-humoriges Heimspiel, jeweils von 12 bis 13 Uhr.

Sie hatten so viel vor: Europatournee, Oscarverleihung, Weltfrieden und Klima retten, Audienzen beim Papst, Jögi Löw und Königin Elisabeth, aber vor allem schwäbische Mugge machen. Und dann kommt da so ein klitzekleines Teufelchen und sagt „Noi“. Doch unverdrossen klingt