Gebete und Chartmusik mischen sich

Glaube Der Gottesdienst „song4u“ hat am Wochenende Besucherinnen und Besucher vor die Augustinuskirche gelockt. Hans-Christian Richter erzählt.

Aalen

Die Veranstaltung „#song4u“ ging am Sonntagabend bei der Augustinuskirche in der Triumphstadt wieder an den Start. Dieses Mal analog und im Freien. Wie es war, erzählt Pastoralassistent Hans-Christian Richter.

„Jedes Mal steht bei der Feier ein aktueller Song aus den Top-100-Charts in Deutschland im Mittelpunkt. Er prägt das Thema für das Vorbereitungsteam und ist Ausgangspunkt für alle gesprochenen Texte und Gebete. So ist jeder Gottesdienst ein Mosaik aus verschiedenen Perspektiven des Glaubens und zeigt die Fülle der Hoffnungen, die Menschen bewegen und motivieren“, sagt Richter.

Jugendliche und Erwachsene