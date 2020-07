Vorsicht – Betrug! Was die Polizei rät

Aalen. Ältere Menschen geraten immer wieder ins Visier von Betrügern. Diese gehen ihre Opfer mit immer neuen und kreativeren Betrugsmaschen an. Sei es der Enkeltrickbetrug oder der Betrug als falscher Polizeibeamter – Ziel der Täter ist es immer, die Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Dabei stellen ältere, allein lebende Menschen ein besonders geeignetes Ziel dar, weil diese sich in der heutigen, schnelllebigen Zeit oftmals besonders leicht verunsichern lassen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

So gelinge es den Tätern immer wieder, sich hohe Geldbeträge zu ergaunern.

Um ältere Menschen vor derartigen Betrügern zu