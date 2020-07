Das Aalbäumle schmücken für Bewirtschaftung im Sommer

Naherholung Aalens beliebtestes Wanderziel erhält eine zeitgemäße Sanitäranlage. Was die Stadtverwaltung sonst noch plant auf dem Berg.

An Aalens beliebtestem Ausflugsziel, am Aalbäumle, wird seit Montag gebaut: Bagger rückten an, begonnen haben Erdarbeiten für den Bau eines Sanitärgebäudes.

Endlich – so mag mancher einen Stoßseufzer gen Himmel schicken. Endlich nähert sich die Zeit der provisorischen Dixi-Klos, die Zeit veralteter hygienischer Bedingungen ohne fließendes Wasser dort oben ihrem Ende. Indes: Eine Wasserleitung auf den Berg zu legen, ist nach wie vor tabu für die Stadt.

Das Vorhaben: Errichtet wird ein zwölf mal vier Meter großes Gebäude. Es wird eine Damen-, eine Herren- und Behindertentoilette sowie ein Personal-WC beherbergen. Die Stromversorgung