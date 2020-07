Kleine Aktionen zur Belebung

Stadtmarketing Der Verein „Pro Ellwangen“ blickt optimistisch in die Zukunft, auch wenn vorerst alle großen Events abgesagt sind. Was geplant wird.

Ellwangen

Der Verein „Pro Ellwangen“, Zusammenschluss von Einzelhändlern, Gewerbetreibenden und Dienstleistern, traf sich am Montagabend in der Stadthalle zur Jahreshauptversammlung. Rund 50 Mitglieder saßen im Saal verteilt.

Oberbürgermeister Michael Dambacher blickte auf die Situation in der Stadt und freute sich, dass es in Ellwanger Industriebetrieben keine gravierenden Umsatzeinbrüche gebe, wie sie andernorts verzeichnet werden. Auch Situation am Arbeitsmarkt sei kaum verändert, statt 1,7 Prozent habe man nun eine Quote von 2 Prozent. Dambacher: „Das ist immer noch Vollbeschäftigung.“