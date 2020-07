Die Zukunft jetzt grün gestalten

Studium in Aalen Green Technology and Economy: ein innovatives Qualifizierungsprogramm an der Hochschule.

Aalen. Weltweit wird zunehmend auf Umweltinnovationen gesetzt. Die Märkte für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz entwickeln sich daher mit besonderer Dynamik. In diesen Bereichen tätige Unternehmen suchen eine wachsende Zahl von Mitarbeitenden, die über ein fundiertes Wissen und eine entsprechende Ausbildung verfügen. „Green Technology and Economy“ – so heißt deshealb ein neues Qualifizierungsangebot für Studierende ausgewählter Studiengänge der Fakultät Elektronik und Informatik sowie der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik an der Hochschule Aalen.

Zukunftsthemen: Auch die Hochschule Aalen kommt diesem