Startschuss für Rathaus

Gemeinderat Das siegreiche Architekturbüro erhält den Planauftrag. Wie es bei dem umstrittenen Sendemast in Unterwilflingen weitergeht.

Unterschneidheim

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Unterschneidheim in der Gemeindehalle Zöbingen.

Die Gemeinde beabsichtigt, ein neues Rathaus zu bauen. Dazu wurden fünf Entwürfe per Los vorausgewählt und durch die Jury, die auch durch die Gemeinderäte besetzt war, begutachtet. So wurden im Januar 2020 die Architekten für den Hochbau sowie die Landschaftsarchitekten für die Freianlagen zugelassen.

Am 10. Juni 2020 fanden die Bietergespräche statt. Hierbei wurden die Teilnehmer auf die fachliche Eignung der Projektleiter, die Leistungsfähigkeit des Projektteams, die Vorstellung