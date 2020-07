Für Verliebte und Verletzte

Westhausen

It’s Time to Fly“ heißt der erste Roman aus der Feder von Autorin Juliana Holl aus Westhausen. Auf 271 Seiten erzählt die 17-Jährige eine Geschichte für frisch Verliebte, tief Verletzte und Pferdefreunde. Im Interview mit SchwäPo-Volontär Erik Roth spricht sie über ihren Roman und wie sie zum Schreiben kam.

Was tun Sie, wenn Sie gerade nicht an einem neuen Buch sitzen?

Juliana Holl: Ich habe letztes Jahr meinen Realschulabschluss an der St.-Gertrudis-Schule in Ellwangen gemacht. Jetzt mache ich meinen Bundesfreiwilligendienst an der Sonderschule Westhausen. Ich wollte schon immer einmal mit behinderten Kindern