Rommel, sein Denkmal und das Opfer

Aalen/Heidenheim. An Generalfeldmarschall Erwin Rommel scheiden sich die Geister. In Aalen war über Monate hinweg darüber diskutiert worden, ob die gleichnamige Straße im Hüttfeld umbenannt werden soll. Im Februar entschied schließlich der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit: Die Erwin-Rommel-Straße darf weiterhin so heißen.

In Heidenheim erfährt jetzt das Rommel-Denkmal von Franklin Pühn am Zanger Berg eine andere Gestaltung: Der Kommunikationsdesigner Rainer Jooß hat es mit der Silhouette eines Minenopfers ergänzt.

Denkmal ergänzt: Jooß will erreichen, sich an Rommel nicht allein aus dem Geist vergangener Jahrzehnte zu erinnern,