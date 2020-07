Pflanzen und Tiere in der Stadt

Aalen. „Siehst du das Eichhörnchen und dort den Sperber? Komm, hier sind Ringelnattern unter Seerosen.“ Unter den Platanen am Spritzenhausplatz in Aalen sind diese Tiere bildlich versammelt, die am Balkon, am Bahnhofsvorplatz und im Gartenteich entdeckt und in Fotos festgehalten wurden. Auf 20 großen Fototafeln sind die Erlebnisse mit Pflanzen und Tieren in Bild und Text beschrieben.

Fast 50 Kinder und Erwachsene beteiligten sich an einem Fotowettbewerb, den der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) im Frühjahr dieses Jahres zur Ausstellung „Natur findet Stadt“ ausgeschrieben hatte. Eine Jury wählte die besten Einsendungen