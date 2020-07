Warten auf den Spatenstich in Ebnat

Nordumfahrung Warum der Baustart an diesem Montag im Aalener Teilort noch nicht erfolgt ist. Trotzdem gibt es Lob von allen Seiten. Wie es nun weitergeht.

Aalen-Ebnat

Alles war vorbereitet: Berufsschülerinnen und -schüler hatten in die Spaten die Wappen von Stadt, Kreis, Land und Bund graviert. Die Gummistiefel für Staatssekretär Steffen Bilger und Ministerialdirigent Andreas Hollatz standen bereit. Doch zum Spatenstich für die Nordumfahrung Ebnat kam es nicht – noch nicht. „Der Bau startet wie geplant mit einem kleinen Fest Ende November“, versprach am Montagvormittag Steffen Bilger. Der parlamentarische Staatssekretär lobte beim Ortstermin in Ebnat den Tatendrang der Menschen auf der Ostalb – mit einem Augenzwinkern.

Dass mit der Ortsumfahrung des Aalener Teilorts