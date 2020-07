PG: neue Bildungspartnerschaft

Ellwangen. Das Peutinger-Gymnasium hat seine Kooperation mit lokalen Unternehmen und Institutionen erweitert: Das auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und des Umweltschutzes aktive Büro B&P Beratende Ingenieure hat eine Bildungspartnerschaft mit der Schule unterzeichnet.

Darin vereinbart ist z.B. eine Zusammenarbeit im Bereich der Berufsorientierung, etwa durch Bereitstellung von Praktikumsplätzen, aber auch die Möglichkeit, Betrieb und Projekte mit kleineren Schülergruppen zu besichtigen.

Das in Ellwangen ansässige Unternehmen hat die Region an der einen oder anderen Stelle bereits prägend beeinflusst. So wurde