„Immer ein strenger Lehrer, aber auch immer gerecht“

Leute heute Erwin Honikel geht nach 30 Jahren als Konrektor der Kocherburgschule in den Ruhestand. Was „das Oberkochener Urgestein“ bewegt.

Aalen-Unterkochen

Sie waren immer streng, aber gerecht: Diesen Satz hört Erwin Honikel häufig im Gespräch mit seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Und er freut sich darüber. Vor 30 Jahren ist er als Konrektor an die Kocherburgschule nach Unterkochen gekommen, damals war sie noch eine Grund- und Hauptschule. In wenigen Tagen, am 31. Juli, wird er in den Ruhestand gehen.

„Ich habe ein Jahr drangehängt. So, wie es sich unsere Ministerin wünscht“, sagt er schmunzelnd. Im März sei er 66 Jahre alt geworden. „Ich bin ein Oberkochener Urgestein“, beschreibt sich Erwin Honikel selber. Er wohne trotzdem in Aalen.