Ölberggrotte erstrahlt in neuem Glanz

Aalen. Mit einer feierlichen Prozession sollen sie zurückkehren, die beiden Figuren, zurück in die Ölberggrotte unterhalb der Salvatorkirche. Diese wird schöner zur Geltung kommen, als es die Aalener gewohnt sind. In den vergangenen Monaten hat sich viel getan in der und rund um die Ölberggrotte, die 1916 errichtet wurde.

Der Holzwurm hatte der Jesus- und der Engel-Chamuel-Figur zugesetzt, eine Restaurierung war unumgänglich. Seit Oktober waren die beiden Holzskulpturen von Reinhard Geiselhart in den Händen der Aalener Restauratorin Karin Krüger, am kommenden Sonntag erstrahlen sie in neuem Licht. Schon viele Gemeindemitglieder und auch