ACA bringt Stadt in Schwung

Aalen

Die „Nette Toilette“ ist so eine Idee, eine nicht zu unterschätzende: dass Menschen, die müssen, wenn sie unterwegs sind in der Stadt, das können, indem sie Toiletten von teilnehmenden Gaststätten benützen. Oder der Citystar, die Gutscheinkarte, die in fast 60 Geschäften in Aalen eingelöst werden kann. Oder die gemeinsame Parkmünze, die bekommt, wer in einem Geschäft für mindesten 25 Euro einkauft.

Nur drei von vielen, vielen Meilensteinen in der 20-jährigen Geschichte von Aalen City aktiv, kurz ACA. Eine durchweg positive Bilanz zogen am Dienstag Citymanager Reinhard Skusa, Oberbürgermeister Thilo Rentschler sowie