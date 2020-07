Rollstuhlfahrerin stiehlt – Handgemenge

Aalen. Es ist Mittagspause. Zeit sich etwas zum Essen zu besorgen. Beim Mercatura gibt’s ein Aldi, da kann man sich eindecken. Es ist Montag, 14 Uhr, als ein Beobachter eine Frau im elektrischen Rollstuhl sieht, die sich mit Bananen und Gebäck versorgt. Soweit so normal. Er geht durch die elektrischen Türen in den Einkaufsbereich. Die Frau im Rollstuhl macht kehrt und fährt an ihm vorbei ins Freie – ohne zu zahlen. Was tun?

„Das erwartet man nicht,“ sagt der Zeuge, der der Schwäbischen Post namentlich bekannt ist. „Ich bin zu einer Angestellten im Markt und habe gesagt, dass sie gerade beklaut wurden.“