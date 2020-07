Viel mehr Plätze zum Verlieben

Sommeraktion Was „Aalen City blüht“ des Innenstadtvereins ACA und eine privat initiierte Kampagne miteinander zu tun haben und was geboten ist.

Aalen

Es blüht und grünt in der Aalener Innenstadt. „Rosige Aussichten“ versprechen pinkfarbene Liegestühle. Und die gibt es zuhauf in diesem Sommer an diversen Stationen in den Gassen und Straßen der Aalener City. Wer verweilt, entdeckt nicht nur Blumen und viel Grün, sondern auch Regale mit Taschen, Porträts von Menschen, Spiele und Fahrzeuge oder Fotos von Flora und Fauna.

„In Aalen verliebt“ heißt das diesjährige Motto – aber nicht nur an den zwölf Stationen von Aalen City blüht – der Sommeraktion des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA). „Auch