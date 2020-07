Ludwig trägt den Geist der Älbler in sich

Oberkochen. „Der Start der Hüttensaison war gut, so kann es weitergehen“, strahlt Andreas Ludwig bei dem Gespräch vor Oberkochens Albvereinshütte, die am vergangenen Wochenende zum ersten Mal nach monatelanger Vakanz wieder geöffnet hatte. „Ich bin ein Teamplayer und ich weiß, dass wir fleißige Leute in unserer Ortsgruppe haben, die ihren Part mit hoher Verantwortung ausführen“, sagt Ludwig. Der Volkmarsberg, die Wacholderheide, die schmucke Hütte und allen voran natürlich der Volkmarsberg-Turm sind ein Renner. „Andere Vereine haben auch eine Hütte, wir haben dazu einen tollen Turm“, lacht Ludwig.