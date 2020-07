Wer findet den Spion im Fenster?

Aalen. Kunst und Kultur sind lebensnotwendig, besonders in Ausnahmezeiten. Das meint auch der Aalener Spion. Er ist vom 27. bis 31. Juli erneut in einem der zahlreichen „Fenster zur Kunst“ in der Innenstadt zu finden.

Bereits im Juni war der Spion unterwegs, um sich ein „Fenster zur Kunst“ in der Innenstadt auszusuchen. Nun hat er sich nochmals auf den Weg gemacht. Dazu sind auch Kinder bis zwölf Jahre eingeladen, bei der Aktion mitzumachen und den Spion mit Vollbart und Pfeife zu entdecken.

Lösung einschicken

Wer das „Fenster zur Kunst“ mit dem Spion findet, schickt die Lösung bis zum 3. August an kunst@aalen.de