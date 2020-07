Abi am Werkmeister Gymnasium

Neresheim

Trotz der erheblichen Einschränkungen, welche die zeitweise coronabedingte Schulschließung mit sich brachte, konnte mit der mündlichen Prüfung am 22. Juli unter dem Vorsitz von Günter Mößle am Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium Neresheim schon zum 15. Mal das Abitur erfolgreich und heuer mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 abgeschlossen werden. Das teilte Neresheims Schulverwaltung am Dienstagmittag in einem Schreiben mit.

Für gute bis sehr gute Ergebnisse wurden demnach zwölf Preise (P) und zwei Belobigungen (L) vergeben.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Benedikt Maria Werkmeister Gymnasiums

Milena Aufheimer, Theresa