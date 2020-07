So weit die Flügel tragen

Segelfliegen Seltenes Ereignis: In einem zehnstündigen Dauerflug kommt für Philipp Funk die magische 1000 Kilometer-Tagesmarke in Sichtweite. Wie er und seine Kollegen den Flugtag erlebten.

Ellwangen-Erpfental

Eine Kaltfront war am Vortag des 12. Juli in Süddeutschland durchgezogen, und nach deren Abzug über Bayern verhinderte die darauffolgende Nacht weitere Schauer. Am Morgen stieg der Luftdruck weiter an und der Wind hatte auf Nordost gedreht; ideale Bedingungen für Segelflieger.

Diese sind an solchen Tagen Frühaufsteher; so wurde es schon vor acht Uhr ‚lebendig‘ auf dem Flugplatz nördlich Erpfental. Nach dem Montieren der Flieger werden die Flächentanks mit Wasser gefüllt. Das zusätzliche Gewicht ermöglicht es den Piloten, die besten Flugleistungen bei hoher Geschwindigkeit