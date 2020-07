Helga Otto verabschiedet

Bildung 15 Jahre lang leitete sie die Schloss-Schule in Wasseralfingen. Nun geht Helga Otto in den Ruhestand.

Aalen-Wasseralfingen

In wenigen Tagen wird an der Schloss-Schule eine Ära zu Ende gehen“, sagt Landrat Klaus Pavel im Innenhof der Schloss-Schule in Wasseralfingen. Er ist am Mittwochmittag vor Ort an der Schule, um Rektorin Helga Otto zum Abschied zu würdigen. Sie geht im Alter von 50 Jahren und nach 15 Jahren als Schulleiterin der Schloss-Schule in Ruhestand. Ebenfalls mit von der Partie waren Lehrer der Schule und der evangelische Schuldekan Harry Jungbauer.

Zu Beginn der Veranstaltung wird es still im Innenhof der Schloss-Schule. Zuerst ertönt die Schulglocke, dann Musik. Die Vorhänge der aufgebauten Bühne öffnen